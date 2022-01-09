رئيس البرلمان العراقى يعلن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

أعلن رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، مساء الأحد، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما رفع الجلسة الأولى للمجلس على أن يحدد موعد الجلسة الثانية في وقت لاحق.

وقال «الحلبوسي» في كلمة له: "فترة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمتد لـ 15 يوما وفي اليوم الأخير تجري جلسة التصويت على المرشحين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

وأكد أن انتخاب هيئة الرئاسة لمجلس النواب اليوم خطوة أولى في مسار التشريع النيابي والعراقيون ينتظرون منا الكثير".

وتابع رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب: "نحتاج لتصحيح المسار واستعادة ثقة الشارع".

وانتخب مجلس النواب اليوم بدورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيساً وحاكم الزاملي نائباً أول وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.

وفي ذات السياق، هنأ رئيس التيار الصدرى مقتدى الصدر، اختيار محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي.

وقال الصدر فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مساء اليوم، "إن اختيار رئيسا للبرلمان العراقي ونائبيه هذه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".

وتابع: «من هنا أبارك للشعب العراقى الحبيب هذه الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد، لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على سيادة البلد وقراره وتراعى شعبها وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقى».