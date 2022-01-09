الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس البرلمان العراقى يعلن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى

أعلن رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسي، مساء الأحد، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما رفع الجلسة الأولى للمجلس على أن يحدد موعد الجلسة الثانية في وقت لاحق.

وقال «الحلبوسي» في كلمة له: "فترة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تمتد لـ 15 يوما وفي اليوم الأخير تجري جلسة التصويت على المرشحين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

وأكد أن انتخاب هيئة الرئاسة لمجلس النواب اليوم خطوة أولى في مسار التشريع النيابي والعراقيون ينتظرون منا الكثير".

وتابع رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب: "نحتاج لتصحيح المسار واستعادة ثقة الشارع".

وانتخب مجلس النواب اليوم بدورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيساً وحاكم الزاملي نائباً أول وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً.

وفي ذات السياق، هنأ رئيس التيار الصدرى مقتدى الصدر، اختيار محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان العراقي.

وقال الصدر فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مساء اليوم، "إن اختيار رئيسا للبرلمان العراقي ونائبيه هذه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".

وتابع: «من هنا أبارك للشعب العراقى الحبيب هذه الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد، لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على سيادة البلد وقراره وتراعى شعبها وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقى».

محمد الحلبوسي رئيس الجمهورية العراق جلسة التصويت مجلس النواب العراقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

آخر تطورات إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر

أول تحرك من النيابة فى واقعة التعدى على مريض داخل مركز طبى

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

النيابة تأمر بحبس سائق السيارة ومالك «معدية المناشي»

مصرع 3 أطفال أشقاء فى حريق شقة بفيصل

انخفاض فى درجات الحرارة وأمطار خفيفة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 12 فلسطينيًا بالمطاطى فى مواجهات مع الاحتلال عند المدخل الشمالى للبيرة

كيف تواجه إسرائيل موجة متحور أوميكرون؟

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى