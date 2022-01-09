الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«والدتها ولعت فيها».. وفاة فتاة متأثرة بحروق شديدة في الغربية

جثة
جثة

توفيت مساء اليوم  فتاة تدعى "خ.ا" 17 سنة متأثرة بحروق شديدة داخل مركز الحروق، بمستشفى كفر الزيات العام، بعدما قامت والدتها بإشعال النيران فيها بسبب خلافات أسرية.

كانت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، قد أمرت  بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامها بإشعال النيران في نجلتها بعدما قامت بسكب بنزين عليها بسبب خلافات أسرية.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول فتاة في العقد الثاني من العمر للمستشفى مصابة بحروق من الدرجات الثلاث، وتم تحويلها إلى مستشفى حروق كفر الزيات.

وكشف شهود عيان من جيران المجني عليها قيام والدتها بإشعال النيران فيها لشكها في سلوكها ووجود خلافات أسرية.

تم ضبط الأم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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