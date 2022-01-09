الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«رحلة الى التنوير».. ندوة بصالون الأوبرا الثقافي الأربعاء

دار الأوبرا المصرية
دار الأوبرا المصرية

ينظم صالون الأوبرا الثقافي، ندوة بعنوان "رحلة الى التنوير" تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، في تمام السابعة من مساء الأربعاء الموافق 12 يناير الجاري بدار الاوبرا المصرية.

يشارك فى الندوة كل من دكتور عمرو ممتاز ، والدكتورة فاتن عرفة، ويديريها الكاتبة شيماء عمارة، ويتخلل اللقاء فقرة فنية تقدمها المبتهلة شيماء النوبي، وعزف على آلة القانون للفنان حاتم النويهي.

يشار إلى أن أمين الصيرفي، بجانب عمله بالأوبرا منذ أكثر من 30 عامًا، فهو فنان تشكيلي أقام 37 معرضا فرديا، وكاتب له 16 مؤلفا، بالإضافة إلى أعماله في مجال التصميم والصحافة والمسرح .

جدير بالذكر أن اختتم صالون الأوبرا الثقافي موسمه 2020 - 2021 بأمسية مميزة تستضيف المفكر وعالم المصريات الكبير الدكتور وسيم السيسى، جاءت تحت عنوان الجذور المصرية في العقائد السماوية على المسرح الصغير، وأدارها الفنان أمين الصيرفي، وتخللها فقرات موسيقية لعازف البيانو هاني نديم.

يذكر أن الدكتور وسيم السيسى أستاذ جراحات المسالك البولية بالمستشفيات التعليمية ، حاصل على «F.R.C.S» بإنجلترا وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا، حاصل على «F.R.C.S» بالولايات المتحدة الأمريكية وزميل كلية الجراحين الأمريكية عضو في الجمعية الأمريكية لدراسات الظواهر الجوية.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم قد وافقت على إقامة صالون ثقافى شهرى تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى مدير صالون الأوبرا الثقافى على أن تتناول موضوعاته مختلف ألوان الفنون والثقافة، حيث تأسس عام 1991 تحقيقا لإحدى توصيات مؤتمر الأوبرا وآفاق المستقبل، ويأتي تدشين صالون ثقافى دائم بأوبرا كإحدى الخطوات التى تتضمنها الرسالة التنويرية للأوبرا والهادفة إلى نشر الفنون والثقافة الجادة فى مختلف ربوع مصر، واستضافته للعديد من الرواد والقامات المصرية البارزة فى مختلف المجال خلال انعقاده الدوري.

صالون الاوبرا الثقافي رحلة الى التنوير امين الصيرفي دار الأوبرا المصرية المسرح الصغير

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