برلمانيون: عودة «عقيلة صالح» لرئاسة مجلس النواب الليبى

أعلن عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الزغيد، اليوم الأحد، عن عودة المستشار عقيلة صالح لرئاسة مجلس النواب ابتداءً من جلسة يوم الإثنين القادم الموافق 17 يناير.

وأكد عضو مجلس النواب في بيان له، أنه التقى المستشار عقيلة صالح صباح اليوم، في مكتبه بمدينة القبة من أجل التباحث حول العديد من الموضوعات الهامة، منوهًا أن "صالح" أكد له عودته لرئاسة البرلمان".

وفي السياق، أكد النائب عبدالهادي الصغير، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عودة المستشار عقيلة صالح لرئاسة المجلس".

هذا، والتقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني وليامز، في وقت سابق، المرشح للرئاسة الليبية، عقيلة صالح، وذلك في إطار جولاتها ولقاءاتها مع المرشحين الرئاسيين.

وبحسب بيان البعثة، فإن هذا اللقاء بين المستشار عقيلة صالح ووليامز، والذي عقد بمدينة القبة الليبية، يأتي للتباحث حول المستجدات المتعلقة بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما بحث اللقاء سبل حلحلة الصعوبات التي تواجه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وللسعي لتحقيق الإرادة الليبية، وحق الشعب في ممارسة العملية الديمقراطية.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، تأجيل يوم الاقتراع للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 يناير 2022، مشيرة إلى أن عدم صدور القائمة النهائية للمرشحين لـ"أسباب قاهرة" أفضت إلى عدم تمكن المفوضية من الإعلان عن تحديد 24 ديسمبر يوما للاقتراع.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتحظى بدعم دولي، لكن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت إرجاء إعلان القائمة النهائية للمرشحين على الرئاسة، إلى حين تسوية بعض المسائل القانونية.

كما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، عدم قدرتها على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد.