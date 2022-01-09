«عضلات بس ومعندوش صوت».. كيف استعدى مفيد فوزى جمهور الهضبة؟

حالة من الجدل الكبير أثارها الإعلامي مفيد فوزي في الساعات القليلة الماضية، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس» الذي يذاع على إحدى القنوات الفضائية وذلك بسبب تصريحاته النارية والهجوم اللاذع على النجم عمرو دياب التى جعلت فوزى يتصدر الترند على محرك البحث الشهير "جوجل"، وعلى موقع "فيسبوك" و"تويتر".

وقال مفيد خلال استضافته: «عمرو دياب ممكن يطلع مع بنت حلوة، وحضوره اجتماعي، فقط، لكن لا صوت له ولا أسمعه، ولم يشارك في أي شيء قومي متعلّق بالبلد».

أضاف صاحب البرنامج الشهير “حديث المدينة” ساخرًا: «محمد منير غنّى فرحة الصعيد بس تفتكري عمرو دياب في دماغه أصلاً اللي بيحصل في الصعيد من إنجازات؟ لا خالص، انسى تمامًا، هو عضلات وظريف وحضوره اجتماعي، بس عضلات فقط، وقدم قبل كده أغاني وطنية بس ملهاش دوي، مش زي علي الحجار الذي يُعد قيمة».

سريعًا، دشن رواد منصات التواصل الاجتماعي ومحبى عمرو دياب هاشتاج حمل اسم مفيد فوزي اعتراضًا على تصريحاته، وتباينت الآراء ما بين مؤيد ومعارض لتلك التصريحات.

لم تكن هذه المرة الأولى التى يتحدث فيها الإعلامى مفيد فوزى عن الهضبة فقد أثار جدلاً واسعًا مؤخرًا، وتحديدا فى نوفمبر الماضى خلال لقائه مع الإعلامية راغدة شلهوب ببرنامجها «نص كلام» وقال حينها إن ظهور دياب مؤثر اجتماعيًا بشكل كبير ورائع، وليس فنيًا أبدًا، فمظهر عضلاته رائع، لكنه ليس مؤثراً كمطرب :"متفرضيش عليا أديله وداني".

أضاف: "نجاح عمرو دياب اجتماعي بشدة وليس فنيًا، ولم تتغير صورته عندي، ومفيش فنان تؤرخ عليه عواطفي كما حدث لعبدالحليم، ومفيش الفنان اللي بكاني في لحظة المحنة أيام النكسة زي "عدّى النهار".. السيد عمرو دياب اجتماعي مئة في المئة، وعضلاته رائعة وظهوره الاجتماعي هايل، إنما متفرضش عليا إن أنا أدّيله ودني، لن تنزل دمعة ولن تخذلني دمعة لو غنّى عمرو دياب".

وبسؤال راغدة عن سبب إجرائه حوارا سابقا مع عمرو دياب، قال مفيد فوزي: «حواري مع الفنان عمرو دياب كان نوعًا من الرغبة لأعرف مَن هو هذا الفتى فقط لا غير".