وفد تنسيقية الأحزاب يشارك فى ورشة عمل «التعليم ما بعد الجائحة مسارات التعافى»

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ورشة عمل بعنوان "التعليم ما بعد الجائحة مسارات التعافي"، ضمن ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

وضم الوفد كلا من النائبة راجية الفقى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ود.أحمد سراج وإيهاب دعبس، أعضاء التنسيقية.

وتناولت الورشة طرح العديد من قضايا التعليم الهامة علي كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، ومن أهمها المخاطر التي تواجه الشباب والأطفال وكيفية التغلب عليها، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، وكذلك أهمية توافر البنية التحتية.

كما ناقش الحضور بالورشة سبل إعداد برنامج للمواطنة الرقمية في إفريقيا والشرق الأوسط، من أجل نشر الوعي والسلوك الآمن لاستخدام التكنولوجيا، لخلق جيل جديد قادر على التعامل مع المتغيرات ومواجهة الظواهر السلبية المرتبطة بالتوسع في التكنولوجيا.

ونوقش في الورشة تمويل ودعم التعليم ما قبل الجامعي، والحد من ظاهرة التسرب التعليمي في الدول الأكثر فقرا، وضعف الموازنات المالية الداعمة للتعليم في مختلف الدول.

وفي نهاية الورشة تمت مناقشة أوجه فساد التعليم وطرق القضاء عليه.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تستعد للمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم

واستعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمشاركتها غدا الإثنين 10 يناير في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، والذي يستمر حتى 13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشارك تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذه النسخة بجناح خاص بها بالمنتدى، فضلا عن مشاركة أعضائها في العديد من ورش عمل المنتدى.

وفد التنسيقية يضع اللمسات الأخيرة لفريق العمل خلال منتدى شباب العالم

وكان قد اجتمع وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشارك في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، استعدادا لفعاليات المنتدى، ومشاركة الخبرات بين الأعضاء، من خلال عدد من ورش العمل، والاجتماعات وأنشطة بناء الفريق.

تناولت ورش العمل، الحديث عن إنجازات ومشاركات التنسيقية في المنتدى هذا العام، والبروتوكول والقواعد المنظمة للمنتدى، كما تم عقد تدريب عن مهارات التعامل مع الإعلام.

وشهدت ورش العمل تفاعل الحضور والتزام تام بالإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة الاعضاء المشاركين.

FB_IMG_1641742212343

FB_IMG_1641742230282

FB_IMG_1641742244583

FB_IMG_1641742219242

FB_IMG_1641742215450

FB_IMG_1641742237181

FB_IMG_1641742224427

FB_IMG_1641742227150