حبس تاجر مخدرات بحوزته 32 ألف قرص و1450 أمبول في الهرم

ألقت أجهزة الأمن القبض على تاجر مخدرات في منطقة الهرم بالجيزة بحوزته 32 ألف قرص مخدر و1450 أمبول مخدر، لترويجها بين عملائه.

وقال المتهم في اعترافاته إنه يستخدم سيارة ملاكي للتنقل بين عملائه، وتوصيل المواد المخدرة لهم، بعد التواصل معهم هاتفيا، وأرشد عن مصدر الحصول على المضبوطات، موضحا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وإحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.