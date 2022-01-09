الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

علاء مصطفى يشارك فى الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم بنسخته الرابعة

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

شارك النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ورشة عمل "تأثير جائحة كورونا على الجيل زد"، ضمن الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة.

وقال «مصطفى»، في كلمته، أن الجيل زد، هو مواليد من 1995 وحتى 2010، وهو الجيل الذي نشأ على التقدم التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن العالم بعد فيروس كورونا غير العالم قبله، ولذلك يجب أن نغير من أنماط الحياة مثل التعلم والعمل والاستهلاك.

وأضاف، أن فيروس كورونا أثر على الجيل زد، وكان له العديد من الآثار، مثل تركيز هذا الجيل على نفسه دون النظر إلى المجموع، وتواصله المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام التكنولوجيا، وأيضا أثر بالسلب على الصحة النفسية لهذا الجيل وشعوره بالوحدة والاكتئاب.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن كورونا أثرت على أنماط التعليم وأصبح التعلم عن بعد هو أحد أفضل طرق التعلم لدى هذا الجيل، فضلا عن ضرورة الاعتماد على التطور التكنولوجي في إيجاد أنماط جديدة، مشيرًا إلى أن العلاقات الاجتماعية اتجهت للمواقع الافتراضية، وأصبحت أقل صلابة وتنتهي بنفس السرعة والسهولة التي بدأت بها.

ويعد منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. 

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مواقع التواصل جنوب سيناء شرم الشيخ فيروس كورونا منتدى شباب العالم مجلس الشيوخ

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