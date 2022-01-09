الأحد 09 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بين الحلبوسى والمشهدانى».. بدء إجراءات التصويت على رئاسة البرلمان العراقى

مجلس النواب العراقي
مجلس النواب العراقي

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، بدء إجراءات التصويت لاختيار أحد المرشحين محمد الحلبوسي أو محمود المشهداني لرئاسة المجلس.

وأعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس، حضور 205 نواب للجلسة بعد استئنافها برئاسة النائب خالد الدراجي، وذلك  وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، منذ قليل تعليق الجلسة؛ بسبب تعرض رئيس السن محمود المشهداني لأزمة صحية مفاجأة نقل على أثرها للمستشفي.

هذا، وكان أعلن تحالفا تقدم والعزم بالعراق، مساء السبت، أنهما صوتا على تولي خميس الخنجر رئاسة تحالفهما، فيما رشحا محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب.

وذكر بيان مشترك بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم التصويت بالإجماع على خميس الخنجر رئيسًا للتحالف، ومحمد الحلبوسي مرشحًا لرئاسة مجلس النواب".

وبدأ أعضاء مجلس النواب، اليوم، التوافد إلى قاعة البرلمان لحضور الجلسة الأولى وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام العراقية.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، عن تأجيل الجلسة الأولى للبرلمان للساعة الثالثة مساءً لاستكمال المشاورات بين الكتل السياسية.

وترأس الجلسة، النائب محمود المشهداني، كونه أكبر الأعضاء سنًا، ومن ثم، يردد النواب القسم، وفقًا لما أعلنته  الدائرة الإعلامية.

وتأتي جلسة اليوم في ظل عدد من التحركات السياسية المختلفة للوصول إلى تفاهمات من أجل وضع وتشكيل مفاصل الدولة العراقية، من خلال تشكيل الحكومة الجديدة وحسم تسمية رئيس البرلمان ونائبيه أولًا، يليه حسم رئاسة الجمهورية.

وفي وقت سابق، اغتال مجهولون، قياديًا في التيار الصدري مسلم أبوالريش في محافظة ميسان جنوبي العراق، حيث تم العثور على جثته، وذلك قبيل ساعات من بدء الجلسة الأولى للبرلمان.

وعثر على جثة القيادي، في وقت متأخر من ليلة أمس ملقاة في مكب قمامة بمنطقة الشيشان وعليها آثار 11 طلقة نارية بمناطق متفرقة من الجسد.

محمد الحلبوسي مجلس النواب العراقي محمود المشهداني جلس النواب عراق

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