المنفي والحافي يبحثان سبل إنجاح المصالحة الوطنية في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأحد، رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، وذلك لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بعدد من الملفات القضائية والقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.

كما تم في اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، بحث مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال اللقاء، على ضرورة التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، مشدداً على أهمية استقلال القضاء في بناء دولة ديمقراطية على أساس العدل والمساواة.

وفي سياق متصل، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المهندس محمد امحمد عون، وذلك للوقوف على أهم الإشكاليات التي تواجه قطاع النفط.

وتطرق اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي، إلى الإشكاليات التي يعاني منها قطاع النفط والغاز، وسير الإنتاج وبعض العراقيل التي تعيق زيادة الإنتاج، وتحسين أوضاع القطاع بصفة عامة.

وفي وقت سابق أصدرت الخارجية البريطانية بيانا رسميا ، يطالب الرعايا البريطانيين بعدم السفر إلى ليبيا، وحث المتواجدين على الأراضي الليبية بمغادرتها فورا.

وشدد البيان ، على وجوب مغادرة كل بريطاني يتواجد في ليبيا حاليا، البلاد فورا وفي أقرب فرصة ممكنة.

وأكدت الخارجية البريطانية في بيانها أن كل الرحلات من وإلى ليبيا وفي داخل أراضيها ستكون تحت مسؤولية المسافر نفسه لأن الأوضاع الأمنية المحلية هشة في الوقت الحالي ويمكن أن تتدهور بسرعة إلى قتال واشتباكات عنيفة بدون سابق إنذار، على حد تعبير الخارجية البريطانية.

ولفتت إلى أن الدعم القنصلي البريطاني غير متوفر من داخل ليبيا، حيث تظل العمليات القنصلية معلقة نتيجة وجود المليشيات المسلحة والاشتباكات من وقت لآخر.