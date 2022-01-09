أبوشقة: إصرار الرئيس على دورية منتدى الشباب تأكيد على دورهم ببناء الوطن

قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، إن ساعات قليلة وتشرق شمس منتدى شباب العالم في سماء مصر بشرم الشيخ، معلنة بدء النسخة الرابعة من المنتدى لتؤكد الريادة المصرية، وترسخ التفوق المصري بفضل الخطط الاستراتيجية للقيادة السياسية الواعية التي جعلت مصر قبلة لكل العالم ومنصة حوار لشباب العالم، على أرض أم الدنيا.

وأضافت «أبوشقة»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الاستعدادات الكبيرة التي قامت بها الدولة المصرية واللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم أكدت أن مصر حاضرة بإمكانياتها وحضارتها لتحلق في سماء القيادة والريادة مع الكبار بين دول العالم، وأن المجهود الجبار المشرف الذي تقوم به اللجنة المنظمة يدل على احترافية عالمية، سواء في ورش العمل في التنظيم في الإجراءات الاحترازية وغيرها من اللوجستيات المطلوبة لإنجاح الاحتفالية الكبرى.

ولفتت «أبوشقة» إلى رؤية وإصرار الرئيس على استمرارية ودورية عقد المنتدى، ما يؤكد حرصه على الاستماع إلى الشباب وأفكارهم ورؤيتهم للمستقبل وكذلك الرد على كل تساولاتهم، بشأن خطط الدولة للتنمية على كافة المجالات، وأن توجه الرئيس بالاستماع إلى صوت الشباب أصبح منهجًا ومسارًا اختارته الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي القيادة في يونيو 2014 للتأكيد أن مصر قادمة بعقول شبابها حاملين راية المستقبل لبناء وطنهم.

وأشادت النائبة باختيارات اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، لجدول أعمال جلسات المنتدى مؤكدة أنها هادفة وبناءة وموضوعات جديرة بالاحترام، وعلى رأسها جلسة التغير المناخي التي ستكون بمثابة جلسة تحضيرية لخطة العمل التي ستقوم عليها الدولة خلال الفترة المقبلة، لمواجهة خطورة تغير المناخ، وما يستتبعه من استضافة مصر نهاية هذا العام لقمة المناخ العالمية، لمواجه آثار تغير المناخ.

ويقام منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.