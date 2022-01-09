«لو خايفة من ماما».. تفاصيل هاشتاج لمحاربة الابتزاز على «فيسبوك»

دشّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك هاشتاج "#حملة_لو_خايفة_من_ماما_قولي_لحد_كبير_وهيتصرف" لحماية الفتيات المراهقات من مسلسل الابتزاز والتخويف الذي يتعرضن له من قبل المبتزين سواء بصور او فيديوهات تم تركيبها وفبركتها أو حتى لو كانت حقيقية أو ابتزاز بمحادثات.

وقال نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي في هاشتاج نستعرضه في التقرير التالي.

قالت سماح المنسي: "بما أن عندي معظم بنات صحباتي واصحاب اولادى علي الأكونت هنا وبغض النظر انهم فعلا متربين أحسن تربية وفي منهم مراهقات كمان أي واحد يبعت يقولك صورك معايا متفبركة أو( حقيقة) أو غيره ويقولك تعالي معايا او بيخوفك وخايفه تقولي لماما اوعي تعملي حاجه في نفسك او تزعلي ولا تروحي معاه في حته ابعتيلى و احكيلي قسما بالله حقف جنبك بكل قوتي و حعرف أجيبلك حقك كويس و حخلّيه هو يلف حوالين نفسه و متخافيش ابدا و متناميش مرعوبة من ابتزاز انا زي ماما لو خايفة تقوليلها انا موجودة ياريت كل ولي امر مسئول و خايف على أولاده و بناته يشارك معانا في #حملة_لو_خايفة_من_ماما_قولي_ل_حد_كبير_وهيتصرف متنتحروش ياجماعة أهاليكم تعبوا فيكم اوي كل مشكلة و ليها حل طمنوا البنات ميغلطوش من الخوف لينا صوت ومسموع وصلوها للعالم كلو علشان كل انسان مريض ياخد جزاء".

قالت يارا شهوان: "أصدقائي ده بوست أنا ليس لدي شرف تأدية هذا العمل الجليل اللي عملوه يستحقوا كل تقدير ودعم واحترام انا مجرد عملت شير للبوست وارجو تنشروه انتم كمان ده غير ان فيه حكم طلع قريب ب ١٥ سنة علي واحد مبتز منقولة وأنا بقولها لأي بنت أو ولد في الموقف دا ومحتاج مساعده اللى يجي يبتزك اقفي في وشه #حملة_لو_خايفة_من_ماما_قولي_لحد_كبير_وهيتصرف".

وقال الدكتور بجامعة القاهرة الدكتور عمرو قطارة: "بما ان عندي معظم تلاميذي و بنات ولادي علي الاكونت هنا و كمان عندي طلبة كتير وبغض النظر انهم فعلا متربين احسن تربيه اي واحد يبعت يقولك صورك معايا متفبركه او حقيقه احكيلي وهعرف اجيبلك حقك كويس انا زي بابا لو خايفة تقولي في البيت انا موجود".

وقالت الفنانة بدرية طلبة: اي مبتز سواء لبنت أو ولد هنقف ف وشه #حملة_لو_خايفة_من_ماما_قولي_لحد_كبير_وهيتصرف".

وقالت الناشطة علا عوض: "علمي بنتك ان اي حد يبتزها او يهددها بحاجة عملتها او معملتهاش هي اللى تهدده انها تقول لاهلها مش العكس #حملة_لو_خايفة_من_ماما_قولي_لحد_كبير_وهيتصرف".

وكتبت سارة بكرى: "الكلام ده بالنسبة لي مش مجرد بوست الكلام ده طالع من قلبي أنا الحمدلله رب العالمين أقدر كويس جدًا أجيب حق أي وآحده مظلومه أو مقهوره أو نفسيتها تعبانه من أي حد ضايقها والكلام ده بيحصل مع الكبار و الصغيرين خلي بالكم من بنات صغيره بس.. أنا بخاف علي أخواتي وأصحابي وولادهم جداا جداا وبحس بكل وآحده حد ظلمها وربنا بيوفقني إني أقدر أعمل ده.. وربنا يحفظنا جميعا من كل ظالم ومن أي ظلم يارب #حملة_لو_خايفة_من_ماما_قولي_لحد_كبير_وهيتصرف".

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