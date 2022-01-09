«علاج الإدمان»: تلقينا 9977 اتصالًا هاتفيًا من الموظفين بالدولة آخر 6 أشهر

كشف تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى أن الخط الساخن "16023" للصندوق تلقى 9977 اتصالًا هاتفيًا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان، وذلك خلال الفترة من مايو وحتى ديسمبر الماضي، تزامنًا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي والذى بدأ تطبيقه عقب إقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون.

‪ ‬‪وجددت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023)، مؤكدة أنه يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.‬.

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، النسخة الأولى والثانية من المرحلة الجديدة لحملة "أنت أقوى من المخدرات"، لتوعية العاملين بالجهاز الإداري للدولة بآليات قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، وذلك تحت شعار "يا تعيش لكيفك يا لأكل عيشك.. المخدرات مش بتأذيك لوحدك وبتسحبك لطريق مسدود.. أنت أقوى من المخدرات".

وتضمن القانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار بأن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار فى الوظائف العامة، يشترط ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة.

كما أنه فى حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائى "الاستدلالي" للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما أكد أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح.