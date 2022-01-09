السجن المشدد 13 عامًا لعامل قتل طفلتيه انتقامًا من زوجته بأسيوط

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط عاملًا بالسجن المشدد 10 سنوات لقتله ابنتيه انتقامًا من زوجته كما قررت معاقبته بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لحيازته مواد مخدرة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين محمد مختار الأحمداوي وعماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود.

تعود وقائع القضية رقم 9781 لسنة 2021 جنايات مركز أسيوط إلى قيام المتهم "ياسر. ص. أ" 31 عامًا، عامل مقيم قرية نجع سبع بأسيوط بقتل نجلتيه "روان، أروى" انتقامًا من زوجته بسبب خلافات عائلية قامت على إثرها زوجته بترك منزل الزوجية والإقامة بمنزل والديها وقام المتهم بأخذ نجلتيه منها بدعوى أن يراهما وقام بحبس أنفاسهما حتى فارقا الحياة انتقامًا من زوجته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال سماع شهادة الشهود وتحريات المباحث عن أن المتهم كان دائم الشجار مع زوجته والتعدي عليها بالضرب وقامت الزوجة بترك منزل الزوجية قبل الحادث بـ20 يومًا بسبب الخلافات الدائمة وذهبت إلى منزل والديها مصطحبة طفلتيها وحاول المتهم إعادتها إلى المنزل أكثر من مرة إلا أن أشقاءها رفضوا عودتها للمنزل إلا بعد توقيع المتهم على إيصال أمانة ورفض المتهم هذا الطلب.

وقام المتهم بالذهاب إلى منزل والد زوجته وطلب رؤية طفلتيه وقام باصطحابهما إلى منطقة زراعية بجوار منزله وقام بكتم أنفاسهما حتى أن تأكد من مفارقتهما للحياة وقام بحملهما وأخبر والدته وشقيقه بجريمته وهرب من المنزل وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبطه وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.