صحة كفرالشيخ: تقديم الخدمات الطبية لـ2430 حالة تسمم

قام قسم السموم بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الصحة بكفرالشيخ، بقيادة الدكتورة انتصار نظمى، مسئول ملف السموم، بتقديم الخدمة الطبية لمصابي التسمم بجميع مستشفيات كفرالشيخ لحوالى 2430 حالة، وارتفاع معدل تحسن حالات التسمم إلى 87%، وتواجه معدلات نقل الحالات خارج المحافظة لـ2%.

وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن المحافظة شهدت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021 انعداما لتحويل الحالات خارج المحافظة، مما يعنى كفاءة التعامل مع الحالات بأقسام السموم داخل مستشفيات المحافظة، بجانب قيام قسم السموم بعمل ندوات وأيام علمية لتدريب الأطباء على التعامل مع حالات التسمم لعموم مستشفيات كفرالشيخ.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء القسم فى 2018، وحتى الآن تم تقديم الخدمة الطبية لـ4779 حالة تسمم استقبلتها مستشفيات مديرية الصحة بكفرالشيخ.

فيما تعددت الإنجازات التي تحققت خلال عام 2021 في قطاع الصحة في كفرالشيخ، على رأسها افتتاح عناية مستشفى فوه المركزي بسعة 13 سريرًا، وتشغيل 3 حضانات لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وزيادة 75 ماكينة غسيل كلوي ليصبح العدد الكلي 493 ماكينة، وزيادة عدد أسرّة العناية المركزة لـ279، وزيادة أجهزة التنفس الصناعي للكبار والأطفال لـ133 جهازا، وزيادة عدد الحضانات لـ182 حضانة و48 جهاز تنفس صناعي، كما تم تركيب 16 جهاز أشعة مقطعية وتركيب جهاز أشعة مقطعية بمستشفى برج البرلس والحميات ومستشفى فوه.

كما تمكنت مديرية الصحة خلال عام 2021 من تنفيذ مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوقيع الكشف الطبي على 60 ألف مواطن، وتم إجراء الكشف الطبي على 89199 طالبا في مبادرة سوء التغذية والأنيميا والتقزم، وتم إجراء الكشف الطبي على 914735 سيدة خلال مبادرة صحة المرأة، وتم إجراء الكشف الطبي على 142742 مولودا في مبادرة السمعيات، وتم إجراء الكشف الطبي على 54145 سيدة خلال مبادرة الأم والجنين.

أما إدارة الصيدلة فتمكنت من ترخيص 226 صيدلية، وأغلقت 47 صيدلية مخالفة، وتم إلغاء تراخيص 59 صيدلية، وتمكنت إدارة العلاج الحر من الترخيص لـ280 منشأة طبية خاصة وغلق 1036 منشأة خاصة مخالفة، كما تم عقد 40 دورة تدريبية وافتتاح 7 فصول جديدة بمدارس التمريض ضمن ميزانية الدولة، وتم إنشاء 35 مركز تلقي لقاح ثابتا إلى جوار الفرق المتنقلة في جميع أنحاء المحافظة، كما تم تنظيم 46 قافلة طبية بالقرى قدمت الخدمات الطبية لأكثر من 900 ألف مواطن.