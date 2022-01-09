ضبط عنصر إجرامي هارب فى إحدى الشقق السكنية بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية في ضبط عنصر إجرامي هارب من عدة أحكام جنائية في الشرقية واختبائه في إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول بنها وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

وقد وردت معلومات من مديرية أمن الشرقية أكدتها تحريات فريق البحث الجنائي بالقليوبية تفيد باختباء عنصر إجرامي محكوم عليه بالسجن في قضايا إتجار بالمواد المخدرة وسلاح ناري وإطلاق أعيرة نارية في أحد المنازل في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم أثناء استقلاله سيارة ملاكي وأرشد عن بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من المواد المخدرة عبارة بانجو وحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع والمواد المخدرة للاتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة، كما أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده وأحيل للنيابة العامة فتولت التحقيق.