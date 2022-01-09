محافظ الفيوم يوجه بغلق 4 مقاهي لتقديمها «الشيشة» لروادها

قاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء أمس، حملة مكبرة لرفع الإشغالات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بمدينة الفيوم، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ومدير إدارة شرطة المرافق، ووكيل إدارة مرور الفيوم، وعدد من رؤساء الأحياء.

حملة لرفع الإشغالات و تطبيق الإجراءات الاحترازية

أوضح الدكتور محمد التوني، معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، أن الحملة المكبرة شملت مناطق لطف الله، ومنشأة عبدالله، والطريق الدائرى، وميدان عبدالمنعم رياض، ومنطقتي دلة والمسلة، ومحيط موقف دمو، وشارع أحمد حلمي بمنطقة الفنية، فضلاً عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بتلك المناطق.

حملة لرفع الإشغالات و تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف أن المحافظ رصد خلال الجولة عدد 4 مقاهي و"كوفي شوب" يقدمون "الشيشة" لروادها بالمخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث وجه المحافظ بغلق وتشميع تلك المقاهي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

حملة لرفع الإشغالات و تطبيق الإجراءات الاحترازية

وكشف معاون المحافظ، أن الحملة أسفرت عن رفع إشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين بمحيط موقف دمو، وشارع أحمد حلمي بالفنية، إضافة إلى اشغالات سيارات المشروبات المتنقلة المخالفة بميدان عبدالمنعم رياض.

حملة لرفع الإشغالات و تطبيق الإجراءات الاحترازية

وشدد المحافظ على الجهات التنفيذية بتكثيف الحملات على فترات مختلفة من اليوم، حفاظًا على الشكل الحضاري وتيسيرًا لحركة السير والمرور بالشكل المطلوب.

الجدير بالذكر، أن حملة الإشغالات مستمرة من مساء أمس حتى صباح اليوم لرفع كافة الإشغالات والتعديات بمنطقة الفنية، لتحقيق الانضباط والسيولة وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية.