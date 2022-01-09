«الإحصاء»: انخفاض العجز في الميزان التجاري 9.2% خلال عام 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 9.2% لعام 2020 مقارنة بالعام السابق عليه.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات مصر 29.3 مليار دولار عام 2020 مقابـل 30.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.9٪.

كما بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 25.1 مليـار دولار عــام 2020 مقابل 25.5 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 1.6٪.

وبلغت قيمة الصادرات البترولية والكهرباء 4.2 مليار دولار عام 2020 مقابل 5.0 مليار دولار عام 2019 بانخفاض بلغت نسبته 16.0٪.

تطور الصادرات طبقا لدرجة التصنيع: حيث تركزت الصادرات المصرية طبقا لدرجة التصنيع خلال عام 2020

في السلع تامة الصنع، حيث بلغت نسبتها 47.2٪ من جملة الصادرات المصرية.

وسجلت قيمة الصادرات من السلع تامة الصنع 13.8 مليار دولار، خلال عام 2020 مقابل 13.2 مليار دولار عام 2019 بارتفاع بلغت نسبته 4.5%.

كما سجلـت قيمة الصادرات مـن سلـع نصف مصنعة 7.6 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 7.1 مليار دولار عام 2019 بارتفاع بلغت نسبته 7.0٪.

وتمثلت أهم السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها فى ذهب وذهب مطلي بالبلاتين بأشكال خام أخر بقيمة 2.9 مليار دولار عام 2020 مقابل 2.0 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 45.0 ٪، كما بلغــت قيمــة فويــل أويـل (مــازوت) 1.4 مليـار دولار عـام 2020 مقابـــل 0.6 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 133.3 ٪.

وبلغت قيمة حديد ومصنوعاته 0.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 0.6 مليار دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 33.3٪، كما بلغت قيمة زيت تشحيم 0.5 مليار دولار عام 2020 مقابل 0.4 مليار دولار عام 2019بنسبة ارتفاع قدرها 25.0 ٪.

أما عن التوزيع النسبي لأهم الدول المصدر إليها: جاءت في المرتبة الأولى دولة الإمارات العربية بنسبـة 10.0٪ من جملة الصادرات وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 38.1 ٪ لتصل قيمتهــا إلـى 2.9 مليـار دولار خلال عام 2020 مقابل 2.1 مليار دولار لعام 2019.

وفي المرتبة الثانية جاءت المملكة العربية السعودية بنسبة 6.4٪ من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات اليها بنسبة 11.8 ٪ لتصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 1.7 مليار دولار لعام 2019.

كما جاءت في المرتبة الثالثة تركيا بنسبـة 5.8 ٪ من جملة الصادرات، وقد انخفضت الصادرات إليها بنسبـة 5.6٪ لتصل قيمتهـا إلى 1.7 مليـار دولار خــلال عام 2020 مقابل 1.8 مليار دولار لعام 2019.

وجاءت في المرتبة الرابعة الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 5.6 ٪ من جملة الصادرات وقد انخفضت الصادرات إليها بنسبة 27.3 ٪ لتصـل قيمتها إلى 1.6 مليار دولار خلال عـام 2020 مقابـل 2.2 مليار دولار لعام 2019.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت الدول العربية في المرتبة الأولي بنسبة 34.3٪ من جملة الصادرات تليها دول غرب أوروبا بنسبة 21.2 ٪ ثم دول شرق أوروبا بنسبة 14.1٪.

أما عن التوزيع النسبي طبقا لأهم موانئ التصدير: جاءت مطارات القاهرة في المرتبة الأولي بنسبة 24.5٪ من جملة الصادرات، يليها الإسكندرية بنسبة 23.5 ٪ ثـم مينـاء الســويس بنسبة 17.8٪، ثــم ميناء الدخيلة بنسبة 6.9٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 6.5 ٪ وأخيرا ميناء العاشر من رمضان بنسبة 4.5٪.

وفيما يخص الواردات، بلـغ إجمالــي قيمــة واردات مصر 70.4 مليار دولار عام 2020 مقابل 76.4 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7.9٪.

وانخفضت الواردات الغير بترولية لتصل قيمتها 64.0 مليار دولار عام 2020 مقابــل 67.0 مليـار دولار لعــام 2019 بنسبة انخفاض قدرهــا 4.5 ٪.

كما انخفضـت الواردات البترولية والكهرباء لتصل قيمتها 6.4 مليـار دولار عــام 2020 مقابـــل 9.4 مليــار دولار لعـاــم 2019 بنسبــة انخفــــاض قدرها 31.9 ٪.

وعن تطور الواردات طبقا لدرجة الاستخدام، تركزت الواردات المصريــة طبقا لدرجــة الاستخدام خلال عام 2020 في السلع الوسيطة حيث بلغت نسبتها 35.1٪ من جملة الواردات المصرية.

وسجلت الواردات من السلع الوسيطة انخفاض بنسبة 9.5٪ لتصل قيمتها إلى 24.7 مليار دولار خــلال عـام 2020 مقـابل 27.3 مليار دولار لعام 2019، كما سجلت الــواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة ارتفاع بنسبة 1.6 ٪ لتصل قيمتها إلي 6.3 مليار دولار خـلال عام 2020 مقابل 6.2 مليار دولار لعام 2019.

وعن أهم السلع التي انخفضت قيمة وارداتها بلغـت قيمة حديد ومصنوعاته 4.6 مليار دولار عام 2020 مقابل 5.6 مليــار دولار لعـام 2019بنسبــة انخفاض قـدرهـا 17.9 ٪.



كما بلغــت قيمة لدائن ومصنوعاتهــا 3.0 مليــار دولار عــام 2020 مقابل 3.3 مليار دولار لعام 2019بنسبة انخفاض قدرها 9.1٪.

كما بلغـت قيمة مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 2.3 مليار دولار عام 2020 مقابل 2.5 مليار دولار لعام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8.0 %، وبلغـت قيمة خشب ومصنوعاته 1.2 مليار دولار عام 2020 مقابل 1.4 مليار دولار لعام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 14.3٪.



اما بالنسبة للتوزيع النسبي لأهم الدول المستورد منها: جاءت في المرتبة الأولي الصين الشعبية بنسبة 16.6٪ من جملة الواردات، في حين انخفضت الواردات منها بنسبة 0.1٪ لتصل قيمتها إلى 11.68 مليار دولار خــلال عام 2020 مقابل 11.69 مليار دولار لعام 2019.

وفى المرتبة الثانية جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6.8٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 4.0٪ لتصل قيمتها إلى 4.8 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 5.0 مليار دولار لعام 2019.

كما جاءت في المرتبة الثالثة ألمانيا بنسبة 5.7٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 5.3٪ لتصل قيمتها إلى 4.0 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 4.2 مليار دولار لعام 2019.

وجاءت في المرتبة الرابعة المملكة العربية السعودية بنسبة 5.4٪ من جملة الواردات، وقد انخفضت الواردات منها بنسبة 25.5٪ لتصل قيمتها إلى 3.8 مليار دولار خلال عام 2020 مقابل 5.1 مليار دولار لعام 2019.

وطبقا للتكتلات الاقتصادية جاءت دول أسيا في المرتبة الأولى بنسبة 29.6٪ من جملة الواردات، تليها دول غرب أوروبا 25.3٪، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 16.2٪.

وحول التوزيع النسبي للواردات طبقا لأهم موانئ الاستيراد:جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولي بنسبة 38.4٪، من جملة الواردات ثم يليهــا ميناء الدخيلة بنسبـة 17.5٪، ثم مطــارات القـاهرة بنسبة 13.2٪، ثم ميناء دمياط بنسبة 9.9٪،

ثم ميناء العين السخنة بنسبة 8.5٪، وبورسعيد شرق بنسبة 8.1%.