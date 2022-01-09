الأحد.. منتدى ثقافة وإبداع بالأوبرا يستضيف 3 من شباب الكتاب

يستضيف منتدى ثقافة وإبداع التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ،" ندوة تحت عنوان "جوائز ومبدعون بين الصحافة والأدب"، وذلك في الساعة السادسة مساء الأحد الموافق 16 من يناير الجاري وذلك بمركز الإبداع بأرض الأوبرا.

تأتي الندوة بحضور الكاتب الصحفي عبد الله عويس والكاتب الصحفي شهاب طارق الفائزان بجائزة دبي للصحافة العربية فرع الشباب، والكاتبة و القاصة المسرحية نهى صبحي الفائزة بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، ويديرها الكاتب الصحفي ورئيس اخبار الأدب السابق طارق الطاهر .

شهاب طارق

يذكر أن الكاتب الصحفي شهاب طارق، قد فاز بجائزة دبي للصحافة العربية فرع الشباب وقد تم تكريمه، والكاتب الصحفي عبد الله عويس عن موقع مصراوي، ضمن فعاليات الدورة العشرين للجائزة ، في حفل خاص نظمه نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة للجائزة في «ساحة الوصل» بإكسبو 2020 دبي.

عبد الله عويس

وتم التكريم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام.

نهى صبحي

وقد فازت الكاتب القاصة والمسرحية نهى صبحي بجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020 في فرع الإبداع الأدبى،عن مجموعتها القصصية "أصفاد الروح" الصادرة عن دار روافد 2019.

و نهى صبحى حاصلة على بكالوريوس نظم معلومات إدارية، وتكتب القصة القصيرة والمسرح والسيناريو، صدر لها مؤخرًا "الخيالة" وهى مجموعتها القصصية الثانية ومجموعتها القصصية "مخالب ناعمة" والتى من المقرر ان تشارك بها معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 53.

يذكر أن منتدى ثقافة وإبداع تابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، ويديره الكاتب الصحفي طارق الطاهر، رئيس تحرير صحيفة أخبار الأدب السابقة، ويقوم بتقديم ندوات ثقافية مرتبطة بواقع ومستقبل المشهد الثقافي المصري والعربي ويحضرها العديد من الشخصيات الثقافية في مختلف مجالات الفنون والإبداع .