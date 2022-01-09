الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال التحريات الأمنية حول قيام خادمة بسرقة مبلغ مالى من داخل فيلا سكنية بالقطامية

حبس
حبس

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، استكمال التحريات الأمنية الخاصة بقيام خادمة بسرقة مبلغ مالي من داخل فيلا سكنية بمنطقة القطامية، كما قررت النيابة اليوم حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة مبلغ مالي من داخل فيلا سكنية بمنطقة القطامية.

وكانت قد قررت النيابة أمس السبت، بحجز المتهمة 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمة حنان .ع خادمة 32 سنة، قامت بسرقة مبلغ مالى من داخل فيلا سكنية بمنطقة القطامية، وأنكرت المتهمة ارتكاب واقعة السرقة وادعت بأن مالك الفيلا ادعى سرقتها المبلغ المالى بسبب خلافات على الراتب.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية من صاحب فيلا يتهم خادمته بسرقة مبلغ مالى من داخل فيلته بأسلوب المغافلة.

وبإجراء التحريات اللازمة تم ضبط المتهمة واقتيادها لقسم الشرطة، وبسؤالها أنكرت ارتكاب واقعة السرقة، وادعت وجود خلافات بينهما حول الراتب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

حبس نيابة سرقة التجمع فيلا نيابة القاهرة الجديدة

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