أدلة جديدة تكشف تورط الأمير أندرو في قضية الاعتداء الجنسي

كشفت كارولين أندريانو، أحد الشهود في قضية جيسلين ماكسويل المتهمة بالاتجار بالبشر في نيويورك والتي أدلت بشهادتها الشهر الماضي، أن فيرجينيا جوفري أخبرتها في عام 2001 أنها أقامت علاقة مع الأمير أندرو.

وأكدت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، أن المزاعم التي وردت في مقابلة اندريانو مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ستزيد من الضغط على الأمير ، لأنه تقرير معاصر لاعتدائه الجنسي المزعوم على جوفري عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، وقد نفى الأمير بشدة هذه المزاعم وحث محاموه قاضيًا أمريكيًا على رفض الدعوى المدنية التي رفعتها جوفري ضده.



وقالت أدريانو ، التي كانت تبلغ من العمر 14 عامًا وتعيش في فلوريدا ، إن جوفري (فيرجينيا روبرتس سابقًا ، قبل زواجها) أرسلت لها رسالة نصية في عام 2001 من لندن ، ادعت فيها ان الأمير أقام علاقة معها.

وأكدت الصحيفة أن الاتهامات تأتي بعد أن تنازلت أندريانو ، البالغة من العمر 35 عامًا ، عن حقها القانوني في عدم الكشف عن هويتها لإخبار القصة الكاملة عن اعتدائها الجنسي من سن 14 إلى 17 عامًا في قصر جيفري إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال وحكم عليه بتعويض يصل 13 مليون جنيه إسترليني في بالم بيتش بولاية فلوريدا.



وكانت أندريانو قد قدمت أدلة في السابق دون الكشف عن هويتها في محاكمة ماكسويل ، جنبًا إلى جنب مع امرأتين أخريين اختارتا عدم الكشف عن هويتهما ، وآني فارمر ، 42 عامًا ، التي اختارت الإدلاء بشهادتها علنًا. في المحاكمة، وأدلت أندريانو بشهادتها باسم "كارولين" وقالت إن جوفري هيرمن قدمها لماكسويل وإبستين وهي تبلغ من العمر 14 عامًا.



في مقابلتها ، تذكرت أندريانو أن فرجيني راسلتها في عام 2001 قائلة: "لن تخمن أبدًا مع من أكون ..." ردت أندريانو: "من؟"، لتقول “ أنا في لندن مع جيفري وماكسويل والأمير أندرو”.

وتابعت "لم أصدقها نوعًا ما ، لكن لم يكن لدي سبب لعدم القيام بذلك، اعتقدت أن الأمر بعيد المنال ، ولكن مرة أخرى ، كانت تعرف الأثرياء وكانت تحضر حفلات فاخرة وأشياء من هذا القبيل ".



وأضافا "سألت فرجينيا وقتها عما إذا كانت ستذهب إلى القصر، وقالت انها اقامت علاقة معه، لم يبد أنها منزعجة من ذلك في البداية اعتقدت أنه كان رائعًا جدًا، ولكن الحقيقة لم تكن كذلك".