سعفان: استكمال مناقشة قانون العمل عقب انتهاء منتدى شباب العالم

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع قانون العمل الجديد، المعروض حاليا على مجلس الشورى، تم مراعاة التوازن فيه بين أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدا أن إلغاء استمارة 6 التي كان يمضي عليها العامل قبل تسلمه العمل جاءت بترحيب كبير من جانب أصحاب الأعمال.

وأضاف الوزير في تصريحات له، أن جلسات الحوار المجتمعي التي عقدت قبل إعداد مواد هذا القانون تم الاستجابة لمعظم الاقتراحات التي جاءت بها تلك الجلسات من قبل أصحاب الأعمال وممثلي العمال.

وأوضح الوزير أنه من المقرر أن يتم استكمال مناقشة مواد ذلك القانون بلجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عقب الانتهاء من منتدى شباب العالم المقام حاليا بمدينة شرم الشيوخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أنه عقب الانتهاء من مناقشته بمجلس الشيوخ سيتم إرساله لمجلس النواب ليأخذ دورته في المناقشة أيضا تمهيدا لإصداره خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، أشار وزير القوى العاملة، أن هناك نحو 3050 منشأة تقدموا بطلبات لاستثنائهم مؤقتا من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والمقرر تطبيقه بدءا من شهر يناير الجاري بنحو 2400 جنيه، موضحا أنه يتم حاليا دراسة أوضاع تلك المنشآت تمهيدا لإيجاد حلول لها.

وكان قد أعلن وزير القوي العاملة، أن الملامح الأساسية لبرنامج عمل الوزارة في عام 2022، يرمي إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلى 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار.