سقطت من أعلى سلم المنزل.. مصرع سيدة في سوهاج

لقيت ربة منزل تقيم بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، على إثر إصابتها بكسر بقاع الجمجمة بعد سقوطها من على سلم المنزل بالطابق الثالث، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب، يفيد بوفاة ربة منزل بدائرة مركز جرجا سقط من أعلى سلم بدون سور.

وبالفحص تبين من خلال التحريات، وفاة سيدة بمنزلها دائرة مركز جرجا تبين وجود جثة المدعوة “شرين ص م ن” 20 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية، وبمناظرتها تبين إصابتها "كسر بقاع الجمجمة" تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

وبسؤال والدها صبري م ن ا 55 سنة عامل ووالدتها سيدة ا ن 48 سنة ربة منزل، وزوجة شقيقها زهرة ع ن ا 24 سنة ربة منزل، ويقيمون بذات الناحية بأنه أثناء نزول المذكورة سلم المنزل " بدون سور" بالطابق الثالث إنزلقت قدماها وسقطت أرضاً ببير السلم مما نتج عنه وفاتها، ولم يتهموا أحداً بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ" ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.