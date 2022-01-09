الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق التهم سيارة نقل بعد انقلابها بالطريق الأوسطى الجديد

الحادث
الحادث

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق التهم سيارة نقل بعد انقلابها بالطريق الأوسطي الجديد.

ويزيل رجال المرور، آثار الحادث ورفع السيارة المتفحمة، فيما نقلت سيارات الإسعاف جثتين من مكان الحادث.

وشهد الطريق الدائري الأوسطي الجديد في اتجاه 15 مايو - أسفل نفق الأوتوستراد، حادثًا مروعًا بعد انقلاب سيارة نقل واشتعال النيران فيها.

تلقت غرفة عمليات المرور  بلاغًا بانقلاب سيارة نقل بالطريق الدائري الأوسطي الجديد في اتجاه 15 مايو -أسفل نفق الأوتوستراد واشتعال النيران فيها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية وتم إخماد الحريق.

الطريق الدائري سيارات الإسعاف انقلاب سيارة الأوتوستراد الحماية المدنية

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