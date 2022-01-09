إصابات كورونا بكوريا الجنوبية أقل من 4 آلاف لليوم الثالث على التوالى

ظلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تحت مستوى 4 آلاف إصابة لليوم الثاني على التوالي، مع التزام البلاد بقيود التباعد الاجتماعي الصارمة وسط مخاوف مستمرة مع عودة الإصابات بسبب انتشار المتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 3376 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 3140 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 664 ألفًا و 391 حالة إصابة، وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتم تسجيل 51 حالة وفاة إضافية بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6037 حالة وفاة.

وظل عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد-19 عند 821 حالة، لتظل عند مستوى أقل من ألف حالة لليوم الخامس على التوالي.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي 03ر43 مليون شخص أو 8ر83 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون شخص تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 21 مليون شخص أو 41% جرعات معززة.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الأفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.

وأسفر بدء انتشار هذه السلالة عن موجة جديدة للحد من حركة النقل في العالم خاصة الإغلاق أمام دول أفريقيا الجنوبية والتي تعاني أصلًا من مشاكل اقتصادية ونقص في اللقاحات.