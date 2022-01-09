الأحد 09 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة مطروح تتابع تفعيل العمل بوحدة الترصد فى الوحدة الصحية بالسلوم

جانب من أعمال التفقد
جانب من أعمال التفقد

تفقد الدكتور شريف الشناوي مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية الإدارة الصحية بالسلوم بحضور لجنة من مديري الإدارات المعنية بالمديرية لرفع كفاءة الآداء والتأكد من إنتظام سير العمل بها وتفعيل العمل بوحدة الترصد.  

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جانب من أعمال التفقد 

وأوضح مدير عام الطب الوقائي بصحة مطروح، أنه تم تفقد الوحدة الصحية بالسلوم في اطار تطوير ودعم المنشآت الصحية بمحافظة مطروح ورفع كفاءة الآداء والتأكد من إنتظام سير العمل بها وتفعيل العمل بوحدة الترصد الأمراض المعدية، مشيرا إلي أنه تم المرور علي مستشفي السلوم للتأكد من تواجد الأطقم الطبية لخدمة المرضي.  

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جانب من أعمال التفقد 

جاء ذلك  في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة وتنفيذاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة لمتابعة إنتظام سير العمل، ورفع كفاءة الإدارة الصحية بالسلوم والتي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، لتطوير ودعم المنشآت الصحية بمحافظة مطروح.

 

وكان قد عقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح، الثلاثاء الماضي، إجتماعا مع الدكتور شريف الشناوي مدير عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية والفريق المركزي للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة و السكان والدكتورة هانم عبد الرؤف و الدكتورة سارة فؤاد و فريق الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة  بالوزارة والدكتورة أماني حبشي و الدكتورة نجلاء شطا و المهندسة مريم محمد . 
 

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جانب من أعمال التفقد 


وبحث وكيل صحة مطروح الإجراءات الوقائية  الخاصة بمرض حمي الوادي المتصدع المتخذة من قبل مديرية الصحة بمطروح وسبل التعاون المشترك بين المديرية ومديرية الطب البيطري للتصدي ومكافحة المرض والإتفاق علي إقامة دورات تدريبية عن مرض حمي الوادي المتصدع لفريق إدارة المتوطنة وإدارة الأمراض المعدية والترصد بالمديرية. 
 

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جانب من أعمال التفقد 


 

محافظ مطروح الطب الوقائي مدينة السلوم مستشفي السلوم وحدة الترصد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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