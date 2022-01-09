إنقاذ طفلة حديثة الولادة من إعاقة دائمة بمستشفى حورس التخصصى بالأقصر

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى حورس التخصصي بأرمنت، التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر من إنقاذ الرجل اليمنى لطفلة لم تكمل الشهر الأول من عمرها.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية أن المريضة كانت قد حضرت إلى المستشفى تعاني من صديد بالحوض الأيمن iliopsoas abscess and right septic hip في حالة حرجة، مشيرة إلى أنه على الفور وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تم تجهيزها، ودخولها العمليات وتم تنظيفه بفتح جراحى دقيق مع الحفاظ على الضفيرة العصبية والاوعية الدموية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية إلى أن هذه العملية تمت بمشاركة كلًا من الدكتور عماد حمدي الشرقاوي أخصائي جراحة عظام الأطفال والدكتور أحمد يونس طبيب مقيم جراحة عظام والدكتور مصطفي عبد اللاه أخصائي التخدير، لافتة إلى أنه تم متابعة الطفلة بقسم الحضانات حتي خروجها من المستشفي للمنزل في صحة جيدة لاستكمال المتابعات بالعيادات الخارجية بالمستشفي.

وكانت أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح الفريق الطبي المتميز بمستشفى النصر التخصصي التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر شهر ونصف يعاني من عيب خلقي مركب بالقلب عبارة عن ضمور في صمام الرئة ونقص شديد في الأكسجين واعتماده على وصلة شريانية صغيرة، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضحت الهيئة، أنه تم تشخيص الطفل بمشكلة في القلب منذ الولادة وتم حجزه بإحدى المستشفيات لمدة شهر ومع تدهور حالة الطفل وصعوبة نقله ورفض كبرى المستشفيات في مصر من استقباله، تم مناظرة حالة الطفل بواسطة دكتور عبدالرحمن العفيفي استشاري ورئيس قسم قلب الأطفال وقسطرة العيوب الخلقية بالقلب بمركز مجدي يعقوب بأسوان ومستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، حيث وجد أن نسبة الأكسجين 30% واقتراب قلب الطفل من التوقف وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية للطفل ووضعه على جهاز التنفس وإعطائه أدوية منشطة للقلب، بالتنسيق مع مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد وبعد استقرار حالة الطفل تم تحويله للمستشفى.

وأضافت الهيئة، أنه فور تحويل الطفل إلى مستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد تم مناظرة حالته والكشف عليه، وبعد استقرار حالته تم تركيب دعامة بالوصلة الشريانية، واستقرار الحالة الصحية للطفل وإتمام العملية بنجاح.