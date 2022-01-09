منة شلبي تحرر محضرًا في قسم شرطة الغردقة

حررت الفنانة منة شلبي محضرًا بدائرة قسم ثان الغردقة، ضد ممرضين يتبعّن شركة خدمات طيبة ويقمّن بعلاج والدتها في منتجع الجونة السياحي.

وقالت «منة» في المحضر الذي حمل رقم 549 لسنة 2022 جنح ثان الغردقة، إن الممرضتان قامتا بعمل خدمات طبية ضارة لوالدتها واتهمهما بالإهمال والتراخي في أداء عملهن، حيث كان يقومّن بإجراء علاج لجرح غائر لدي والدتها وقاما بالتعامل الخاطئ تجاه الجرح مما تسبب في تأخر الحالة الصحية لوالدة الفنانة.

وتعاملت أجهزة الأمن مع المحضر المحرر ضد المرضتين واللتان يعملن بأحد شركات الخدمات الطبية التي تمتلك فرعًا داخل منتجع الجونة السياحي بالغردقة.

يذكر أن الفنانة منّه شلبي ووالدتها يقضيان فترة نقاهة وعلاج بمنزلهما الكائن بالجونة وقاما بإحضار الممرضات للقيام بعملهن، وتم تحرير محضر إهمال لهن وجارِ التحقيق في الواقعة.