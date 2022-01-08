طرح البوستر الدعائي لفيلم 11:11 لإياد نصار استعدادًا لعرضه

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد (11:11) للنجم اياد نصار و غادة عادل البوستر الدعائي والرسمي الأول للعمل استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وانتهى المخرج كريم أبو زيد من مونتاج أحداث الفيلم ومن المقرر طرح التيزر الخاص بالفيلم خلال أيام.

ويجسّد بطل العمل إياد نصار شخصية محام يدعى سعيد يحاول الانتحار بضرب نفسه بالرصاص ويفقد ابنه خلال أحداث الفيلم ويكون هناك كثير من المواقف الصعبة التى يمر بها بطل العمل.

والفيلم تتمحور أحداثه في إطار من التشويق و الإثارة، وهو من إخراج كريم أبو زيد، وتأليف ياسر عبد الباسط، وبطولة اياد نصار، وغادة عادل، ومعتز هشام، ومحمد الشرنوبي.

ويعرض لإياد نصار حاليًا فيلم الكاهن بدور العرض السينمائي والذي حقق نجاحا كبيرا في شباك تذاكر السينما المصرية محتلاً المركز الثالث بين الأفلام المعروضة ضمن موسم أفلام رأس السنة.

يشارك في بطولة فيلم الكاهن مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان الكبير حسين فهمي والفنان السوري الكبير جمال سليمان والفنان الكبير محمود حميدة وعدد من الفنانين الشباب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن.

من ناحية أخرى، يشارك إياد نصار فى مسلسل "قانون العمل" ويظهر بشخصية فلاح، ويناقش ضمن أحداثه حقوق العمال وحكاياتهم، ويشاركه البطولة إسلام إبراهيم، ريهام عبد الغفور، ثراء جبيل، محسن منصور، والعمل من تأليف مريم نعوم، و إخراج مريم أبو عوف و ينتمى لنوعية الـ10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.