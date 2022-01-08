حبس 3 متهمين بالاتجار فى مخدر الاستروكس بالمرج

قررت نيابة المرج، اليوم السبت، حبس 3 عاطلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الاستروكس قبل ترويجه بمدينة المرج بمحافظة القاهرة.

كما أقرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين هم: "رامى .م" و" على.م "،" محمود .ع" عاطلون، يقومون بترويج مخدر الاستروكس بمنطقة المرج بقصد التربح والكسب غير المشروع منه.

وبمواجهتهم أقروا بحيازة كمية من مخدر الاستروكس وزنت 600 جرام قبل ترويجها على عملائهم.

ووردت معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام 3 عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين، وضبطهم، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الاستروكس وزنت 600 جرام، ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهم وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهم.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.