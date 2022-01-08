السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع مسن أثناء عودته من مزرعته بقرية الراشدة بالوادى الجديد

جثة
جثة

لقى مسن مصرعه مساء اليوم، أثناء عودته من مزرعته بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الداخلة العام بعد الدفع بسيارة الإسعاف ونقل الجثة للمستشفى.

وتبين وفاة صالح حنفي حسن على، 60 عاما، بقرية الراشدة بمركز الداخلة، في أرض زراعية، عقب اصطدامه بقطعة حديدية بمنطقة البطن خلال محاولته للسيطرة على الماشية بأرضه الزراعية ما تسبب في وفاته على الفور.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام بمدينة "موط"، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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لقي مسن مصرعه الوادي الجديد مزرعته سيارة الإسعاف النيابة العامة مشرحة مستشفي

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وائل لطفي

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