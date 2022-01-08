السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بـ8.4 مليار دولار.. ماليزيا توقع 71 اتفاقية فى إكسبو 2020 دبى

إكسبو 2020 دبي
إكسبو 2020 دبي

وقعت ماليزيا، السبت، 71 اتفاقية وخطاب نوايا تصل قيمة عائداتها التجارية والاستثمارية المحتملة إلى 8.4 مليار دولار أمريكي في أول 12 أسبوعًا من فعاليات إكسبو 2020 دبي.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد كشف ذلك داتوك حاج أحمد أمزاد هاشم، نائب وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في ماليزيا خلال حضوره فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لبلاده في إكسبو 2020 دبي.

واحتفلت ماليزيا بيومها الوطني بعرض ثقافي متنوع، استعرض ما تحتضنه من مزيج متناغم من التقاليد والثقافات، فيما أشاد رئيس الوفد الماليزي بالزخم الذي أعطاه إكسبو 2020 دبي للأعمال والتعاون والابتكار.

من جهته، رحب أحمد علي الصايغ، وزير دولة بوفد ماليزيا قائلًا: "نفخر بكوننا الوجهة الأولى للصادرات الماليزية، وثاني أكبر مصدر لوارداتها في غرب آسيا. ونسعى إلى تعزيز علاقاتنا القوية القائمة، عبر استكشاف آفاق التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، كالطاقة النظيفة، والتعليم الرقمي، والأمن الغذائي، والسياحة، في عالم ما بعد الجائحة".

أضاف: "لدينا ثقة راسخة بأهمية ماليزيا كبوّابة لدولة الإمارات إلى أسواق جنوب شرق آسيا؛ ونتطلع إلى استكشاف هذه الفرص، لما فيه من المصلحة المشتركة للبلدين".

وتابع "بينما تؤكد الوقائع والأرقام الخاصة بالتبادلات التجارية الثنائية بين بلدينا على متانة العلاقات التي تربطنا مع ماليزيا، إلا أنها تتجاوز ذلك ولها أبعاد كثيرة، إذ إننا أيضا نتشارك قيم التسامح والاعتدال، اللتين تضربان بجذورهما في عمق نسيجنا الاجتماعي، كمجتمعات متعددة الثقافات تجسد مفهوم الوحدة في التنوع".

بدوره أوضح حاج هاشم، في كلمته نيابة عن الدكتور أدهم بن بابا، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في ماليزيا، أن بلاده وقّعت 71 اتفاقية وخطاب نوايا تصل قيمة عائداتها التجارية والاستثمارية المحتملة إلى 8.4 مليار دولار أمريكي في أول 12 أسبوعًا من فعاليات إكسبو 2020 دبي، تضمنت مجالات المنازل الذكية الخضراء والأنظمة الزراعية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعليم والاقتصاد الحلال.

وأكد أن إكسبو 2020 دبي أثبت جدارته كمنصة عالمية متفردة في إقامة شراكات استراتيجية وتعزيز التعاون وتحفيز الابتكار.

ويصحب الجناح الزوار في جولة في مسار الطريق المتعرج لغابات ماليزيا باستخدام تقنية المعايشة بالتصميمات ثلاثية الأبعاد، و"بساتين" من الأعمدة المعزَّزة تقنيًا، ومعارض غامرة تستعرض التزام ماليزيا بالموازنة بين الاقتصاد والصحة البيئية.

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ماليزيا
ماليزيا
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إكسبو 2020 دبي ماليزيا إبرام اتفاقيات اليوم الوطني الماليزي التعاون والابتكار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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