السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع أعداد القتلى جراء عاصفة ثلجية فى باكستان لـ21

عاصفة ثلجية
عاصفة ثلجية

ارتفع عدد قتلى عاصفة ثلجية في باكستان إلى ما لا يقل عن 21 شخصًا، اليوم السبت، بعد أن تقطعت السبل بآلاف المركبات في عاصفة ثلجية ضربت البلاد، حسب قناة «سي إن إن» الأمريكية.

وقال متحدث باسم شرطة إسلام أباد، في وقت سابق، إن جميع الطرق في منطقة موري، حيث حدث الازدحام المروري، أصبحت الآن خالية وقد أخلت آلاف الأشخاص الذين كانوا عالقين في المنطقة الواقعة شمال شرقي العاصمة.

وأوضح وزير الداخلية، الشيخ راشد، في بيان، اليوم السبت، أن السائحين، الذين علقوا في ازدحام مروري، عانوا من "أزمة غذاء" بعدما تقطعت بهم السبل.

وأضاف رشيد في وقت سابق أن الحكومة استدعت الجيش والقوات المسلحة المدنية لعمليات إنقاذ طارئة لـ"قرابة ألف" مركبة تقطعت بها السبل.

من جهته قال رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إنه أمر بإجراء تحقيق في الحادث، مضيفًا أن هناك "تساقط ثلوج غير مسبوق"، وأن اندفاع الأشخاص الذين يسافرون إلى المنطقة "دون التحقق من الظروف الجوية، جعل إدارة المنطقة غير مستعدة".

وأضاف عبر تويتر أنه "مصدوم ومستاء من الوفيات المأساوية للسياح على الطريق إلى موري".

وبدأت الثلوج في التساقط ليل الثلاثاء واستمرت على فترات منتظمة، مما أدى إلى تدفق آلاف السائحين، بحسب رويترز. لكن تقطعت السبل بالعديد من العائلات على الطرق بسبب عدد الزوار، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أكثر من 100 ألف مركبة دخلت محطة التل.

اسلام اباد باكستان عمران خان وزير الداخلية اصفة ثلجية الأرصاد الجوية الباكستانية

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