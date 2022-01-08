السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

باحث قبطى: استمرار صيام الأربعاء والجمعة حتى صوم نينوى فى فبراير

الكاتدرائية
الكاتدرائية

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفالاتها التي تستمر حتى يوم 19 من يناير الجاري، حيث الاحتفال بعيد الغطاس المجيد.

وقال الأب فيلبس ماهر أستاذ الطقوس الكنسية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن أقرب صوم هو يوم الأربعاء التالي لعيد الميلاد مباشرة ويوافق 12 يناير، وهو صوم سيدي لا يصح أن يفطر فيه الأقباط تحت أي مسمى إلا بعد إذن الكنيسة في حالة المرض.

وتابع أنه لا يصوم الأقباط يوم الجمعة التالي له والموافق 14 يناير بسبب احتفالات عيد التان وكذلك يوم الأربعاء الموافق 19 يناير لأنه عيد الغطاس.

وأضاف أنه من المقرر أن يصوم الأقباط يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير، والذي يوافق صوم البرامون، وهو أيضًا صوم سيدي لا يصح الإفطار فيه، ويتبعه صيام يوم الجمعة الموافق 21 يناير ويستمر صيام يومي الأربعاء والجمعة حتى يأتي صوم نينوى في شهر فبراير ثم الصوم الكبير بعدها بأسبوعين.

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