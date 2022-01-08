ويجز يشعل حماس الجماهير في حفل ضخم (صور)

أحيا مؤدى الراب ويجز، حفلا غنائيا ضخما بمشاركة أعضاء فرقته داخل حديقة فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة،

وسط حضور جماهيري غير مسبوق من آلاف الشباب من الجنسين ممن تفاعلوا مع أغانيه طوال فترة تواجده على خشبة المسرح.

حضر ويجز الحفل مرتديا ملابس كاجوال بلوني الأحمر والأسود، وكان في استقباله منظم الحفل الـdj العالمي ياسر الحريري وبمجرد صعوده على خشبة المسرح حصد هتافات وصيحات الآلاف من المعجبين من مختلف الأعمار.

وأشعل ويجز، حماس الجماهير الذين واصلوا الرقص على أغانيه الشهيرة منها دورك جي، بورش، أسياد الصوت، مش فير، بالإضافة إلى «كيفي كده»، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وشهد الحفل إلقاء عدد كبير من المعجبين للهدايا على خشبة المسرح لويجز، والتي كان معظمها يصطدم برأسه ووجهه ليعلق لأحد المعجبين مازحا: «ما تجيب قالب طوب احدفنى بيه أحسن».

الحفل من تنظيم ياسر الحريري وإنتاج د.عماد اليمني ومحمد نبيل وقام بتصميم المسرح تامر فوزي والإضاءة وليد الحريري وأجهزة صوت عماد نبيل، وتصوير صلاح جودة وفيديو على العتر.

ومن المقرر أن يتوقف المطرب ويجز عن إقامة الحفلات الغنائية لفترة، لم يعلن عنها حيث نشر ويجز عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي على موقع انستجرام الخبر قبل احياء حفله بيوم ليفاجئ جمهوره: «عايز أقول إني هاخد بريك من الحفلات بعد الحفلة.. محتاج شوية وقت لنفسي.. مهم الواحد ياخد باله من صحته النفسية برده.. متحمس أشوفكم وكل سنة وكل أخواتنا طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد».

وكان مؤدي الراب ويجز، طرح مؤخرا ديو غنائيا مع مغني الراب المغربي طه فحصى المعروف باسم «الجراند طوطو» وهي أغنية حملت اسم «مش خالصة»، في أول تعاون بينهما، وتم تصويرها في مدينة الدار البيضاء بالمغرب، كما خاض«ويجز» أولى تجاربه في التمثيل من خلال المسلسل الاجتماعي الكوميدي «بيمبو».