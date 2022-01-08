الموافقة على 2.5 مليار منح للجمعيات.. أبرز أنشطة «التضامن» خلال 24 ساعة

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية، تستعرضها، «الدستور»، في السطور التالية:



«التضامن»: الوضع بالحضانات مستقر ولا توجد إصابات بكورونا

قال محمود شعبان مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن إجمالي عدد الحضانات المرخصة على مستوى الجمهورية بلغ 16.088 حضانة، يعمل منها 13.600 حضانة بعد أن كانت 4 آلاف أثناء إعادة فتح الحضانات بعد الموجة الأولى من كورونا بنسبة إشغال تصل إلى 80% من الطاقة الاستيعابية للحضانات.

https://www.dostor.org/3678039



«التضامن»: وافقنا على 2.5 مليار جنيه منحًا للجمعيات الأهلية خلال 2021

قال نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة وافقت على 1472 منحة خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر من العام المنقضي 2021، واردة لـ340 جمعية، بإجمالي 2.5 مليار جنيه واردة من 507 جهات مانحة، وذلك تنفيذا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021

https://www.dostor.org/3678141



بينها تداعيات كورونا.. «التضامن» توضح مجالات تنفيذ منح الجمعيات الأهلية

قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، إن المنح التى حصلت عليها الجمعيات الأهلية والبالغ عددها 1472 منحة تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد المجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، بالإضافة إلى مناهضة العنف، ودعم حقوق الطفل والمرأة علاوة على دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، كذلك المشروعات الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.

https://www.dostor.org/3678170

«التضامن» تبدأ صرف دعم «تكافل وكرامة» السبت المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء صرف الدعم النقدي "تكافل وكرامة" السبت المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين والعاملين.

https://www.dostor.org/3678218

«التضامن»: ترخيص البيوت الصغيرة كجزء من استراتيجية الرعاية البديلة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن إعداد مسودة مشروع قانون للرعاية البديلة، تمهيدًا لمناقشته مع الجهات المختصة، ثم إرساله لمجلس الوزراء

https://www.dostor.org/3678299