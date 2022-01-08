إبراهيم حمودة يكشف موعد عرض أولى حلقات «أبوالعروسة 3»

أكد المنتج إبراهيم حمودة، أنه قرر إنتاج جزء ثالث من مسلسل «أبوالعروسة»، برفقة المنتجة منى قطب، بعد تواصل الكاتب يسرى الفخراني، المشرف العام على المحتوى الدرامي بشبكة قنوات "dmc" ورئيس قناة "dmc" دراما، معه وعرض عليه تقديم جزء ثالث.

وأضاف «حمودة» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: «وافقت على الفور دون تردد لتقديم جزء ثالث، لإيمانى الشديد بما يقدمه صناع العمل من رسائل اجتماعية للشباب والأطفال والكبار من واقع الطبقة المتوسطة، وبالفعل عقدنا جلسات عمل مع المؤلف والمخرج هاني كمال، ومع أبطال العمل الذين رحبوا كثيرا بالفكرة، واتفقنا على الخطوط العريضة للجزء الجديد، خاصة أنه عمل له مضمون قوي يخرج منه الجمهور متأثرًا بها فى حياته تأثيرًا إيجابيًا، والهدف منه إرساء قيم اجتماعية واخلاقية، لأن الفن مرآة الواقع التى نستطيع من خلالها أن يغير الحياة إلى الأفضل».

وأشاد، بالخطوط العريضة التي وضعها المؤلف هاني كمال في سيناريو المسلسل، قائلًا: «الجزء الثالث يشهد الكثير من التطورات التى لم يتوقعها أحد، ويمثل البيت المصري بكل تفاصيله، خاصة أنه يناقش قضايا اجتماعية هامة لا بد من النظر إليها وإيجاد حلول لها، فقد شعرت بنجاح المسلسل منذ أن قرأت السيناريو المكتوب بحنكة وحبكة درامية مبهرة، بالإضافة إلى أنه عمل مختلف يضم توليفة مهمة من الأبطال، مؤكدًا أنهم يواصلون التصوير.

ومن المقرر انطلاق أولى حلقات الجزء الثالث نهاية يناير الجاري، حصريًا على شبكة قنوات DMC.

وأشار "حمودة" إلى أن العرض على قناة "dmc" له مذاق خاص، حيث تمت مراعاة التنوع فيما يتم عرضه من أجل إرضاء كافة أذواق الجمهور، سواء الدراما الكوميدية أو الاجتماعية، وظهر هذا واضحًا من خلال معظم الأعمال التى يتم عرضها على القناة وجميعها هادفة وناجحة.

«أبوالعروسة 3» يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الشباب منهم سيد رجب، وسوسن بدر، وأحمد صيام، وصفاء الطوخي، ونرمين الفقي، ومدحت صالح، وولاء الشريف، ومحمود حجازى، ونور محمود، وهدير عبدالناصر، والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال.