السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 10 سنوات لسائق شرع فى قتل صاحب محل بالإسكندرية

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامه بالشروع في قتل صاحب محل قطع غيار بسلاح ناري بسبب وجود خلافات مالية بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامة شرف الدين، وسكرتير الجنايات عادل عزت.

تعود أحداث القضية رقم 27375 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهم بإطلاق النار على المجني عليه داخل المحل خاصته بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، عن وجود خلافات مالية سابقة بين المتهم "أ.م.ر"، سائق توك توك، وبين المجني عليه "أ.س.خ"، صاحب محل قطع غيار توكتوك، توجه المتهم وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش إلى المحل خاصة المجني عليه وعند مشاهدته قام بإطلاق النار عليه وإصابته في قدمه اليسرى وعلى الفور تم نقله إلي أحد المستشفيات واستخراج الطلقة النارية من قدمه.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

مستشفيات الجنايات الإسكندرية طلاق توك توك سلاح نارى خلافات مالية سائق توك توك

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