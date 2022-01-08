السبت 08 يناير 2022
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عالم

الأردن يعزى مصر فى ضحايا حادث طور سيناء

وزارة الخارجية الأردنية
وزارة الخارجية الأردنية

أعربت وزارة الخارجية الأردنية، عن أحر التعازي لمصر في ضحايا الحادث الذي وقع على طريق "السويس- طور سيناء"، صباح اليوم السبت، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والجرحى.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الأردنية السفير هيثم أبو الفول في بيان، تضامن المملكة الأردنية مع حكومة والشعب المصري، وعبّر عن أصدق التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصر المبدئي لأعداد المصابين في حادث تصادم مروري، وقع صباح اليوم السبت، بين أتوبيس وميكروباص بطريق "السويس- طور سيناء". 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحصيلة الأولية للحادث 18 إصابة، و16 حالة وفاة.

وأضاف عبدالغفار، أنه فور الإبلاغ عن الحادث قامت هيئة الإسعاف بالدفع  بـ13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء،  ومستشفى أبورديس المركزي، وشرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام، لافتا إلى أن الإصابات تراوحت بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالمخ، منوهًا إلى أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، برفع حالة الطوارئ  الطبية بمستشفيات محافظتي السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام  الطوارئ مؤكدًا جاهزية جميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلاً عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم كامل الرعاية  الصحية للمصابين. 

وزارة الخارجية الأردنية طور سيناء الحادث السويس السفير هيثم أبو الفول الشعب المصري الضحايا

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