السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«بابا نويل ويوم ميلادك ونرى عجبًا».. أشهر ترانيم عيد الميلاد المجيد لكافة الأعمار

عيد الميلاد المجيد
عيد الميلاد المجيد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بحلول أول يوم في فترة احتفالات عيد الميلاد المجيد، التي تستمر حتى يوم 19 من يناير الجاري، حيث الاحتفال بعيد الغطاس المجيد.

وينتظر الاقباط فترة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، لأداء ترنيمة المفرحة، ويتربع في صدارة الترانيم التي يتغنى بها الجميع في عيد الميلاد ترنيمة نرى عجبا والتي تقول:

نرى عجباً أن الكلمة صار جسداً هللويا

إلهٌ قدير قد صار فقير في مذود حقير هللويا

وفيه الكمال بديع الجمال صاحب الجلال هللويا

فهو الأبدي وهو الأزلي وابن العلي هللويا

قد صُلب البار طائع المختار لأجل الاشرار هللويا

قد مات وقام في اثمى مقام رئيس السلام هللويا

ياربنا كن عوننا حقق لنا أغراضنا هللويا

بينما يميل الشباب للترانيم الأكثر حركة من جهة الإيقاع يرددون وبكثرة ترنيمة يوم ميلادك والتي تقول:

تعالي يا رب واسكن جوه قلبي ..وتعالي يا يسوع وحدك جوه قلبي

يوم ميلادك يا يسوع هو أغلي عندي.. من كل ميلاد يا يسوع حتى أعز حبايبي

سنة جديدة للحياة يا ريت تيجي وتبتديها.. وتباركها يا يسوع وحبك اللي ماليها

يوم ميلادك يا يسوع أسعد يوم للإنسان .. انتهت كل الدموع وإتغير كل الزمان

ولكن يبقى للاطفال ترانيمهم التي لها طابع طفولي خاص، فتصدح حفلات مدارس الأحد في يوم عيد الميلاد بترنيمة "بابا نويل" والتي تقول..

بابا نويل إحنا فاكرينك .. من سنة فاتت كنت هنا

سبت هدايا كتيرة جميلة..وحكاية حلوة عن ربنا

زمارتك لسة معايا.. بتقول دايماً توت توت

قبل ما أنام تحكي لى حكاية.. بتخلينى أنام مبسوط

بتفكرنى تملى أصلى.. بتفكرنى ببابا يسوع

وأفضل أرنم بيها تخلى.. يومى سما وأنوار ونجوم

(مستنيك تيجى يا صاحبى .. إوعاك تنسى تعالى على طول)2

عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد المجيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا لقمع النساء

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