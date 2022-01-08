ضبط شركة تتلاعب فى الفواتير للتهرب من مليون و508 آلاف جنيه رسومًا جمركية

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبدالخالق، من تحرير محضر ضبط جمركى لإحدى شركات الاستيراد والتصدير؛ لقيامها بالتزوير والتلاعب في الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

فبناء على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة "أ. أ" بالتلاعب فى الفواتير والمستندات المقدمة للجمارك عن 12 شهادة جمركية بجمارك السخنة ودمياط لأصناف أدوات كهربائية، للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد عوض وأيمن ترك وأحمد زيادة ومحمد عبدالحى وأحمد ناصر، رؤساء الأقسام، وممدوح رسلان وطارق سعيد، مديرى الإدارة، حيث قامت اللجنة بالذهاب لفرعى الشركة ومراجعة الدفاتر والمستندات الفعلية وضبط الفواتير الأصلية، فتبين أن هناك تلاعبا فى الفواتير والمستندات التى تم تقديمها عند الإفراج عن هذه البضائع، وبلغت التعويضات المستحقة مليونا و508 آلاف و821 جنيها.

وقرر عبدالناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 586 لسنة 2021، وطلبت الشركة التصالح وتم سداد المبلغ بالكامل.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.