السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة خارجية كندا: أعضاء الناتو متحدون لدعم أوكرانيا

الناتو
الناتو

قالت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي إن جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأصدقاءهم من الدول الأخرى أجمعوا على دعمهم القوي لأوكرانيا في مواجهة التهديد الروسي.

وقالت جولي - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم /السبت/ - "كندا وحلفاؤنا في الناتو متحدون في دعمنا لأوكرانيا وشعبها".

وأضافت أن "أي توغل عسكري في أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة بما في ذلك العقوبات المنسقة".

ويذكر أن، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، الجمعة، إنه لا قرار بشأن أمن أوروبا من دون أوروبا"، معبرًا عن قلقه بشأن الأوضاع في كازاخستان، داعيًا لوقف العنف واحترام حق التظاهر.

وأكد الأمين العام لحلف الناتو، في مؤتمر صحفي، دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا، مشيرًا إلى أن الحلف يجري مشاورات مع حلفائه الأوروبيين بشأن المحادثات المرتقبة مع روسيا".

وحذر الأمين العام لحلف الناتو، من خطر "حقيقي" بشأن وقوع صراع في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا عززت قواتها على حدود أوكرانيا، منوهًا أن روسيا لا يمكنها فرض قيود من جانب واحد على حلف شمال الأطلسي.

هذا، والتقي وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، في بروكسل، اليوم، للاتفاق على اتخاذ موقف جماعي في المحادثات المقبلة مع موسكو تهدف إلى نزع فتيل التوترات بشأن أوكرانيا.

وفي وقت سابق ، استبعد الخبير الروسي فيودور لوكيانوف، عقد قمة بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا) في المستقبل القريب حتى في ظل البيان الذي تم تبنيه مؤخرا بين تلك الدول.

و قال "لوكيانوف"، المدير العلمي لمنتدى فالداي الدولي للحوار، في تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية، إنه لم يرفض أحد الفكرة، ولكن من ناحية أخرى لم تكن هناك خطط لعقد قمة في القريب العاجل.

أوكرانيا شمال الأطلسي ناتو الاطلسي حلف شمال الأطلسي

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وائل لطفي

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