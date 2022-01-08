السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 23 قضية أموال عامة بـ138 مليون جنيه

الداخلية
الداخلية

تمكنت مباحث الأموال العامة  بوزارة الداخلية، من ضبط 23 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بحوالي 139 مليون جنيه تم توريدها للخزانة العامة.

وفى مجال قضايا الأموال العامة، تم ضبط (23) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها (النقد والتهريب - الاختلاس والإضرار بالمال العام، الاحتيالات المصرفية، غسل الأموال، الكسب غير المشروع، تعدي على أراض زراعية وأملاك الدولة) بقيمة إجمالية بلغت 138٫754٫105 مليون جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل قضية على حدا.

 

أراضي زراعية وزارة الداخلية أمن الداخلية الاموال العامة الكسب غير المشروع

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