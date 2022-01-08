السبت 08 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 9193 قضية تموينية خلال أسبوع

حملات تموينية
حملات تموينية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عدد 9193 قضية تموينية متنوعة بينها ضبط (204) قضايا إسطوانات بوتاجاز خلال حملة أمنية مكبرة.

ونجحت الحملة خلال يوم واحد عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:"  ضبط (9193 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط (204) قضايا أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (40789 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 5٫506٫515 جنيه)، وضبط (24) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (481703 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8965) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2139,876) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (393) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (530,35) طن، وكذا ضبط (95) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (37,902) طن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.

مواد بترولية وزارة الداخلية مباحث التموين الداخلية أمن المركزى اجهزة الامن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

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وائل لطفي

لا لقمع النساء

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