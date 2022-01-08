ضبط 9193 قضية تموينية خلال أسبوع

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عدد 9193 قضية تموينية متنوعة بينها ضبط (204) قضايا إسطوانات بوتاجاز خلال حملة أمنية مكبرة.

ونجحت الحملة خلال يوم واحد عن تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:" ضبط (9193 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط (204) قضايا أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت (40789 أسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 5٫506٫515 جنيه)، وضبط (24) قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت (481703 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8965) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2139,876) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (393) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (530,35) طن، وكذا ضبط (95) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (37,902) طن.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة.