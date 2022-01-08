السبت 08 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة سيدة وابنها فى حريق شقة سكنية بالجيزة

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

أصيبت سيدة وابنها، اليوم السبت، إثر حريق شقة سكنية فى منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، وكشفت المعاينة المبدئية  عن تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز، وتمت عملية الإخماد بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه، فيما تم نقل المصابين الى المستشفى.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى البدرشين، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد.

سيدة وابنها حريق شقة سكنية البدرشين تسرب غاز أسطوانة بوتاجاز

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وائل لطفي

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