صحة المنيا تواصل تنظيم حملات التطعيم والتوعية للمواطنين لنشر الوعي الصحي

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنظيم حملات التوعية الميدانية وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال فرق التواصل المجتمعي ووحدات التطعيم الثابتة والمتنقلة، ضمن جهود المحافظة لنشر الوعي الصحي لدى المواطنين بجميع المراكز، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نظمت حملات توعية تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، بالتنسيق مع إدارة التثقيف الصحي لنشر فرق التواصل المجتمعي بمختلف المراكز، لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، بمخاطر تداعيات فيروس كورونا المستجد، والعمل على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى مما يساهم في خفض معدلات الإصابة بين المواطنين.

وأكد "النادي" أن تنظيم الحملات يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لرفع المناعة المجتمعية، من خلال انتشار الفرق الطبية بجميع كنائس المحافظة، لتطعيم المواطنين والأخوة الأقباط بلقاح كورونا، تيسيرا عليهم، وذلك تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، مع توفير قوافل وفرق طبية للتأمين الطبي اللازم، مضيفاً ان جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال أيام الأسبوع، والإجازات والعطلات الرسمية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

وكان وكيل وزارة الصحة، قد أكد أن فرق التواصل المجتمعي قدمت التوعية الصحية للمواطنين بمراكز ومدن المحافظة، من خلال حملات التوعية،وذلك على مدى يومين ، في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الصحي لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع احتفالات الاخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد بما يساهم في خفض معدل الإصابات ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين بالفيروس.

وأشار وكيل وزارة الصحة ، أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة الثقافة الصحية لتكثيف حملات التوعية الصحية بمختلف مراكز ومدن محافظة المنيا.

وأضاف أن الفرق تجوب مختلف أنحاء المحافظة، حيث قامت بالمرور في الشوارع والميادين وكورنيش المنيا، تزامنا مع عيد الميلاد المجيد وأماكن التجمعات، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور ولاء أحمد مدير إدارة الثقافة الصحية، أن فرق التواصل المجتمعي تقوم بحملات لتوعية المواطنين فى الحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، لافتًا إلى أنه يتم تقديم شرح عملي للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها وتشمل أيضًا تعريف المواطنين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على اللقاح، وكذلك الإجابة عن استفسارات المواطنين فيما يخص اللقاحات.