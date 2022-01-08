محافظ أسيوط: تكريم أفراد المنظومة التعليمية المشاركين بمبادرة تجميل الشوارع

أشاد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمبادرة التعليم الفنى "يلا نطورها ونجملها" والتى استهدفت شوارع وميادين المحافظة بالقرى والمراكز والأحياء من خلال منظومة عمل متكاملة شارك فيها معلمين وطلاب مدارس التعليم الفنى بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين ورفع كفاءة شبكات الطرق بها وخلق شرايين جديدة للتنمية وجذب استثمارات جديدة وذلك تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة.

جانب من الاجتماع

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه سيقوم بتكريم قيادات التعليم الفنى بالمحافظة والمعلمين وطلاب مدارس ديروط الصناعية العسكرية ومنفلوط الصناعية المشتركة وبدر الصناعية بمركز الفتح وأسيوط الثانوية الزخرفية والغنايم الثانوية الصناعية المشتركة ومحمود باشا النسيجية بأبوتيج، فضلا عن تحفيز كل من شارك في أعمال التطوير والتجميل تحفزيًا وتشجيعًا لهم على دورهم المتميز ومشاركتهم الايجابية وتعميق قيم الولاء والانتماء، لافتا إلى المجهود والأعمال المتميزة التي قام بها طلاب ومعلمي التعليم الفنى من أعمال التشجير ودهان البلدورات والأرصفة وأعمدة الكهرباء والميادين المختلفة ،ضمن أعمال مبادرة "يلانطورها ونجملها بالتعليم الفني" لتطوير وتجميل الطرق الرئيسية بالمحافظة وذلك تفعيلًا للمشاركة المجتمعية في أعمال التطوير والتجميل ضمن خطة المحافظة.

جانب من الاجتماع

وأوضح محافظ أسيوط أن خطة الرصف التي يجري تنفيذها حالياً بالمحافظة هي أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة، حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات، معلنًا عن متابعته المستمرة من جولاته الميدانية لأعمال الرصف وتطوير وصيانة شبكات الطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة ومتابعة جودة الأعمال التى يجرى تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال.