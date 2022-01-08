السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم مطروح» يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وفد تعليم مطروح
وفد تعليم مطروح

ترأس إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بمطروح، اليوم السبت، وفد تعليم مطروح لتقديم التهاني إلى القمص متي زكريا عزيز راعي كنيسة السيدة العذراء والقس نوح نبيل راعي كنيسة السيدة العذراء والأخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

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وفد تعليم مطروح 

ورحب القمص متى بزيارة وفد تعليم مطروح للكنيسة مؤكداً أن المصريين تربطهم عبر التاريخ أواصر المحبة والأخوة والصداقة كونهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد تحت مظلة سماء واحدة وتربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار وازدهار وتقدم وطننا الغالي مصر.

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وفد تعليم مطروح 

وقدم مدير التعليم العام التهاني والتبريكات للأخوة المسيحيين في كافة أنحاء الجمهورية معرباً عن تمنياته القلبية بأن يكون هذا العام ملئ بالسلام والمحبة والاستقرار والأخوة الصادقة بين  نسيج الامة مؤكداً أن شعب مصر مسلم ومسيحي يد واحدة خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

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وفد تعليم مطروح 

 

وفد تعليم مطروح
وفد تعليم مطروح
وفد تعليم مطروح
وفد تعليم مطروح
وفد تعليم مطروح
وفد تعليم مطروح
وفد تعليم مطروح
وفد تعليم مطروح
عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كنيسة السيدة العذراء عيد الميلاد المجيد تعليم مطروح

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