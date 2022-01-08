ضمن «حياة كريمة»..  تنفيذ قافلتين سكانيتين شاملة بمركزي الرحمانية ووادي النطرون

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

نظمت الوحدات المحلية لمركزي الرحمانية ووادي النطرون بالتنسيق مع وحدة السكان بديوان عام المحافظة عدد 2 قافلة سكانية شاملة تحت شعار " الخِلفة مسئولية.. شارك فى التنمية "أحدهما بقرية كفر سعد التابعة للوحدة المحلية لقرية المجد بالرحمانية وبمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية:-فى قطاع الصحة، تم توقيع الكشف " باطنة 48 حالة - رمد 67 حالة - أطفال 88 حالة"وصرف الأدوية بالمجان ، كما تم تطعيم ضد فيروس كورونا 19 حالة جرعة أولى و28 حالة جرعة ثانية.

وفي قطاع الطب البيطري تم تجريع ورش 400 رأس أغنام و70 رأس أبقار و25 رأس جاموس و5 دواب، كما تم إلقاء محاضرة بعنوان الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وتم محو الأمية، واستكتاب 18 مواطن من الراغبين في استخراج شهادة محو الأمية.

كما قامت الأوقاف بإلقاء محاضرة عن جهود الدولة في القضاء على المشكلة السكانية، وتم تنفيذ ورش رسم وتلوين للاطفال بالقرية، وتوزيع 188 اسطوانة غاز وتم توفير سيارة مواد غذائية بسعر الجملة عبارة عن لحوم مجمدة وسكر وزيت وعسل وأرز ومكرونات وجميع المواد التموينية المطلوبة، وتم تركيب وصيانة عدد من الكشافات والأعمدة بالقرية، وتم نشر جميع المركبات لشفط المياه ونظافة القرية من آثار الأمطار.