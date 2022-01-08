السبت 08 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: تقديم 648 ألف جرعة لقاح ضد كورونا في يوم واحد

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

تلقى 648 ألف شخص في ألمانيا أمس الجمعة، جرعة لقاح مضاد لكورونا، بحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض اليوم السبت.

وبحسب البيانات، ارتفعت بذلك نسبة المطعمين بجرعتين في البلاد إلى 71.8% من إجمالي السكان (ما يعادل 59.7 مليون نسمة).

وذكر المعهد أن نسبة من تلقوا جرعة تعزيزية ضد كورونا بلغت حتى الآن 42.3% من إجمالي السكان (ما يعادل 35.1 مليون نسمة)، بينما بلغت نسبة من لم يتلقوا التطعيم 25.5%، ما يعادل 21.2 مليون شخص، من بينهم نحو 4 ملايين طفل أقل من 4 أعوام، وهي فئة عمرية لم يصرح لها بعد بتلقي التطعيم.

وبحسب البيانات، تلقى نحو 62 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا (74.5% من إجمالي السكان). 

وتسعى الحكومة الألمانية للوصول إلى نسبة 80% بحلول نهاية هذا الشهر، بعد أن حددت يوم 7 يناير موعدا لبلوغ هذا الهدف.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى سبعة ملايين و473884 بعد تسجيل 55889 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 113900 بعد تسجيل 268 وفاة جديدة.

مكافحة الأمراض كورونا لقاح مضاد لكورونا المانيا روبرت كوخ

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